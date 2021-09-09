У виші збентежені поведінкою дівчини, оскільки ніякої агресії від нею не помічали. В харківському університеті розповіли журналістам, якою студенткою була стрільчиня.
Цікаво Череп з кров'ю та план вбивств: у квартирі дівчини, що стріляла у Полтаві, були жахливі знахідки
Таїсія Петрова вступила до харківського вишу у 2019 році, щоб освоїти професію психолога. Дівчина жила в гуртожитку і добре вчилася. Проте через коронавірус студентів відправили на навчання онлайн, тож Таїсія повернулася до Полтави.
Цього року Таїсія перейшла на третій курс навчання. 1 вересня вона прийшла до вишу на свято Дня знань, а після цього – поїхала додому.
Лише 6 вересня педагоги дізналися про події у школі в Полтаві і впізнали у стрільчині відмінницю Таїсію Павлову.
У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки – адвентисти. Що сталося за час карантину і що спонукало дівчину стріляти у педагогів, незрозуміло,
– говорять в університеті.
Зараз студентка перебуває в Полтаві на психіатричному обстеженні. Чи продовжить Таїсія навчання в виші, буде залежати від результатів експертизи.
Зазначимо, що за скоєне дівчині загрожує кримінальна відповідальність за статтею № 115 (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.
Стрілянина з арбалета у школі Полтави: що відомо
- Моторошний напад 19-річної дівчини трапився 6 вересня. Таїсія Петрова зайшла до школи та з арбалету вистрілила у двох вчительок. Одній влучила у спину, іншій – прострелила наскрізь руку.
- Очевидці розповіли, що дівчина заходила у різні кабінети і стріляла, куривши сигарету. Арбалет у неї наважився відібрати учень 9 класу.
- Відомо, що Петрова раніше вчилась у цій школі. У день нападу вона зайшла у заклад освіти через бічний вхід.
- У квартирі 19-річної Таїсії знайшли череп зі слідами засохлої крові, а також особистий щоденник з планом вбивств. А на стіні висіло фото тата з виколотими очима. У щоденнику вона зробила замітку на 22 число – тоді хотіла спалити своє житло. На 28 вересня Петрова планувала вбивство, але кого саме – невідомо.