Викладачку Національного педагогічного університету Драгоманова Євгенію Більченко вважають проросійською. Адже після її скандальних висловлювань про "громадянську війну" на Донбасі і "неонацистський режим в країні" спалахнув справжній скандал.

Джерело: РБК-Україна

Професорку з культурології Більченко тепер вимагають звільнити з університету, а її студентка подала заяву на відрахування з вузу.

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Окрім того, колишні студенти університету Драгоманова розповіли цікаві та шокуючі факти про викладачку за час її роботи у вузі. Всі вони навчалися у Євгенії Більченко.

Проукраїнська позиція Більченко

Студент Олександр розповів, що під час навчання у виші на філософському факультеті з 2010 до 2015 року Більченко Євгенія запам'яталася йому як людина з проукраїнською позицією.

Те, що відбувається зараз, мене шокує. Таке враження, що вона зійшла з розуму. Як може викладач українського вузу дозволяти собі пропагувати антиукраїнські цінності?! Не розумію, чому керівництво навчального закладу її покриває,

– написав він.

Хлопець додав, що існує думка, що більшість професорів з кафедри культурології завжди дуже любила Росію, туди регулярно їздить і викладає виключно російською.

Про проукраїнську позицію скандальної викладачки розповідає ще одна колишня студентка вузу.

Дівчина розповіла, що раніше вважала Більченко однією з найкращих викладачів за час свого навчання.

Більченко була виключно проукраїнським викладачем. Брала активну участь в Євромайдані, виступала з віршами, присвяченими цим подіям. Після початку військових дій на Донбасі, брала активну участь у допомозі військовослужбовцям, їздила з гуманітарною допомогою та виступала з віршами перед ветеранами АТО,

– розповіла вона.

Студентка додала, що вона не розуміє викладачки зараз, бо її світогляд кардинально змінився.

"Мене дуже дивує реакція керівництва університету на дані події, справа не в політиці, а в тому, що викладач доносить до своїх студентів абсолютно проросійську позицію. Це неприпустимо, в період коли проливається кров українців", – розповіла вона.

Водночас колишній студент Олексій сказав, що Більченко навіть в активній фазі АТО не заїкалася про "бандерівців".

Ще під час навчання я отримував певний тиск з боку викладачів кафедри культурології. Вони вимагали розмовляти виключно російською мовою, незважаючи на те, що державна мова – це українська. І потім я відчував певний булінг за свою ламану російську,

– зізнався студент.

За словами Олексія, в нього склалося двояке враження про викладачку Більченко. Адже професорка брала активну участь у Революції Гідності і пропагував проєвропейські цінності, а тепер каже про "гібридне божевілля на Україні".

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Окрім того, студенти розповіли, що Євгенія Більченко у 2018 році виступала в сенаті Чехії.

Олексій пригадав, що у 2015 році, коли АТО була в активній фазі, на лекціях у Більченко не було ні слова про кровожерливих бандерівців, обстрілу ЗСУ мирного населення Донбасу і збереження пострадянських цінностей.

Дивно, що саме після "творчої" поїздки в Росію Більченко "прозріла" і стала вести антиукраїнську риторику. Можливо, вона прозріла від фінансування з-за "поребрика", що заступило її розум, або ж від безмежного поглинання псилоцибінових грибів,

– зазначає студент.

Додамо, що зараз на сторінці Більченко у фейсбуці почали з'являтися пости підтримки від її студентів, які дивуються, чому ж травлять їх викладача, адже Євгенія ніколи не дозволяла собі на лекціях висловлювань, які не стосуються предмету.