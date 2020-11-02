Вчителька з Рівненщини порушила постанови, які діють під час карантину в Україні. Вона під час навчання відмовилась носити маску, захисний щиток та не вимірювала температуру.

Інцидент стався у місті Вараш Рівненської області з вчителькою української мови та літератури ліцею №1, передає видання "Главком".

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Вчителька упродовж 2 – 18 вересня перебувала в ліцеї без маски чи захисного щитка. Своїми діями вона порушила закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Під час розгляду справи педагогиня не визнала своєї вини й пояснила, що не бажає носити маску та інші засоби захисту, бо є християнкою. Хоча адміністрація закладу освіти намагались її переконати, але в них це не вийшло.

Тож, тепер вчительці доведеться заплатити 17 тисяч гривень штрафу за порушення правил карантину і 420 гривень судового збору до державного бюджету. Таке рішення ухвалив Вараський міський суд.

"З урахуванням нинішньої ситуації в регіоні та зважаючи на оточення дітей в навчальному закладі, а також поведінки вчительки, яка категорично відмовлялась носити маску чи щиток, вважаю, що їй слід призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу", – сказано у судовій постанові.

Нагадаємо, що штраф за порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм під час карантину становить від 17 000 до 32 000 гривень.

До слова, станом на 2 листопада 2020 року у Вараші лабораторно підтверджено 798 випадків захворювання на COVID-19. З них вже одужали – 644 пацієнтів, ще хворіє 154 пацієнти, проте ще 10 випадків були летальними.