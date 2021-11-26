Жорстока бійка школярів

Бійка відбулась між дівчиною та хлопцем. Інцидент стався у Шировецькому навчально-виховному комплексі. Хлопець спочатку не реагував на напади школярки, а потім так само кулаками почав завдавати удари у відповідь.

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В мережі оприлюднили два відео. На першому – є початок бійки між підлітками, вочевидь, на перерві. Хлопець стоїть біля вікна у коридорі, дівчина – десь за метр. Вона раптово кидається на хлопця і починає кулаками бити його в живіт.

Учень відходить, ховає телефон у кишеню куртки. В цей час учениця знову завдає ударів, тож хлопець розвертається і дає здачі – так само з кулаками.

Кілька разів він попадає учениці в голову. Судячи з усього, бійка закінчилась, коли він сильно вдарив дівчині у вухо. Тоді вона відійшла, і інша дівчина підійшла до неї, щоб допомогти.

Дивіться перше відео бійки школярів:



За бійкою спостерігав натовп інших учнів – діти коментували і галасували. А ще коли автор запису знімає школярів у кінці бійки, видно, що серед них є жінка, вона озирається і розводить руками. Коли саме вона підійшла, невідомо. Ймовірно, це вчителька мистецтва та християнської етики.

Друге відео коротше. Там є момент, коли хлопець почав давати здачі дівчині, і один з учнів дав йому копняка. Але після того одразу відійшов, бійка ж тривала далі.

Дивіться друге відео бійки у школі:



Причини конфлікту між підлітками поки невідомі. Але більшість коментаторів відео підтримують хлопця, а не дівчину. Вважають, що школярка сама винна.

Дехто припускає, що хлопець – "тишко", а вона хотіла похизуватися. Або ж що з нього постійно знущаються у школі, і це був лише черговий епізод. І лише деякі зауважують, що все одно не можна було бити дівчину.

Що кажуть у школі

Директор Шировецької школи Володимир Томін розповів “Суспільному”, що інцидент трапився тиждень тому, однак відео оприлюднили лише тепер. За його словами, дівчина провокувала хлопця кулаками.

Батьки зі скаргами до школи чи до поліції щодо цього випадку не звертались, хоча їх викликали в школу для розмови,

– сказав Томін.

Схожий випадок булінгу! У Дніпрі у школі №29 знущаються з учня 6 класу – штовхають і завдають ударів по тілу. Його мама каже, що нібито ні вчителі, ні директор школи не звертають уваги на те, що її сина ображають та б'ють у школі.