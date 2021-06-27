Їхав на ЗНО – потрапив у готель: на Буковині розшукали зниклого хлопця

У Чернівецькій області понад 10 днів розшукували жителя села Проскуряни. 18-річний хлопець поїхав на ЗНО до обласного центру та зник. Згодом виявилось, що юнак перебував у готелі.

До навчального закладу, де він мав скласти оцінювання, хлопець так і не прибув. Поки його розшукували, як поліцейські, так і волонтери, юнак оселився у готелі Чернівців.

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Хлопець каже, що хотів жити окремо

Свій вчинок він пояснив так: просто хотів жити окремо від сім'ї. Дізнавшись, що його розшукують, зниклий вирішив таки дати про себе знати і повернутись додому. Правоохоронці кажуть, що жодних протиправних діянь проти хлопця за ці дні не чинили.

З юнаком провели профілактичні бесіди

Наразі з юнаком та його матір'ю поліцейські проводять профілактичні бесіди, аби ситуація не повторилась у майбутньому.

В Індонезії хлопець повернувся через 17 років після викрадення

Зазначимо, що нещодавно в Індонезії трапилась дивовижна історія. Хлопець,якого викрали ще у 5-річному віці, повернувся до своєї сім'ї. Сталось це аж через 17 років після жахливого інциденту. Знайти рідних юнаку допоміг спогад з дитинства – вигляд старого ринку, який він і розшукав через Google Maps.

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