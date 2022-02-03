На Буковині покарали вчительку за те, що її дочка цькувала однокласницю

У Чернівецькій області школярка психологічно цькувала свою однокласницю. Але через те, що булерка ще неповнолітня, суд покарав її маму – вчительку тієї ж школи.

З матеріалів суду відомо, що учениця наприкінці грудня минулого року ображала свою однокласницю, насміхалася та кепкувала з приводу її низького зросту.

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Додамо, що правоохоронці поспілкувалися з однолітками дівчат. Учні 7 класу, де навчаються школярки, розповіли, що постраждала дівчинка неодноразово піддавалась цькуванню зі сторони однокласниці.

Відповідачем у справу була мама булерки через те, що її донька не досягла 16-річного віку. Додамо, що жінка працює вчителькою початкових класів у цій же школі.

Що каже мама булерки

Під час судового засідання педагогиня не визнала вину своєї дочки та заявила, що протокол, складений щодо її доньки, є незаконним. Вона також сказала, що між її дочкою та її однокласницею справді виник конфлікт.

Але, за її словами, остання кинула глину з вазона на спину її доньки, яка у відповідь також кинула глиною. Після цього конфлікт нібито завершився.

Як зауважила жінка, за два дні до цього інциденту жодного конфлікту не було і "карликом" того дня вона однокласницю не називала. Також жінка заперечила, що її донька насміхалась над тим, що в її однокласниця виховується без матері.

Яке рішення ухвалив суд

Проте Вижницький суд таки визнав винною педагогиню у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" та призначив їй покарання у розмірі 850 гривень у дохід держави. Окрім того, з жінки стягнуть 496 гривень судового збору.

До слова, 25 січня на території однієї з луцьких шкіл жорстоко побилися два учні. На відео помітно, як один хлопець нападає на іншого, починає його бити та збиває з ніг. Після цього підліток продовжив бити хлопця кулаками та ногами по обличчю. Причину бійки наразі не встановили, проте правоохоронці розслідують справу.