Відповідне рішення схвалили під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (окрім спеціальних) щодо заборони очної форми навчання з 1 листопада,

– йдеться в ухвалі.

Водночас комісія також заборонила очну роботу і закладів позашкільної освіти, а також художнього та спортивного спрямування всіх форм власності.

Зверніть увагу! Рішення буде чинне два тижні, надалі комісія з питань ТЕБ і НС знову вирішуватиме питання про форму навчання в області.

Погіршення епідемічної ситуації

Директорка департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан заявила, що рішення схвалили через погіршення епідемситуації в області.

Прийняли рішення на неухильне виконання попереднього п'ятничного рішення комісії ТЕБ і НС щодо переходу закладів загальної середньої освіти, окрім дошкільних, на канікули або ж дистанційну форму навчання,

– сказала вона.

За її словами, наразі триває робота над тим, щоб усі заклади виконали це рішення. Відповідальність за виконання покладена на керівників громад, органів управління освіти та керівників закладів освіти.

Людвига Цуркан додала, що дотримання рішення перевірятимуть мобільні бригади – працівники Національної поліції та Держпродспоживслужби.