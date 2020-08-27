У Київській міській державній адміністрації розповіли, як мають реагувати заклади освіти, якщо коронавірусом заразиться хтось із вчителів. Зокрема, вони запевнили, що через це можуть навіть закрити всю школу.

Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає 24 канал.

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На питання журналіста, що має робити школа, якщо вчитель заразиться на коронавірус, Мондриївський відповів, що тоді заклад має слідувати загальним правилам.

"Все буде робитися так само, як і під час виявлення будь-якого іншого хворого в закладі освіти. Людина повинна спочатку самоізолюватися. Потім будуть встановлюватися контакти і директор буде приймати рішення, хто замінятиме вчителя", – запечнив він.

За словами Мондриївського, вже залежно від ситуації буде прийматися рішення – або школу закриють, або клас іде на карантин, або ж лише вчитель.

В.о. першого заступника голови КМДА заявив, що у разі спалаху коронавірусу в школах вчителі та директори діятимуть згідно з рекомендаціями санітарних лікарів. Саме лікарі прийматимуть рішення щодо закриття навчальних закладів.

Є рекомендації санітарних лікарів – проінструктовані всі вчителі та директори. Якщо є якісь підозри, дитину дають медикам, і потім вони дають рекомендації, в залежності від того, якою буде ситуація,

– сказав Мондриївський.

Що робити, якщо в учня виявлять симптоми коронавірусу?

Вчитель має повідомити про цю ситуацію адміністрацію школи та медпрацівника, а також батьків дитини.

адміністрацію школи та медпрацівника, а також батьків дитини. Потім варто ізолювати дитину в окрему кімнату та обмежувати вхід до цього приміщення. У разі потреби медпрацівник повинен викликати швидку медичну допомогу.

та обмежувати вхід до цього приміщення. У разі потреби медпрацівник повинен викликати швидку медичну допомогу. Вчительмає провести інструктаж з іншими дітьми, які контактували з дитиною, в якої виявили ознаки хвороби. Дітей з групи чи класу цього учня варто ізолювати.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу