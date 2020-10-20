У світі збільшується кількість хворих на коронавірус. Тому деякі європейські країни почали вводити жорсткий карантин. Чи закриватимуть вони школи і цього разу – читайте у матеріалі.

Ірландія

Як повідомило видання ВВС, Ірландія повертається до суворого карантину з 21 жовтня. Так, вона стане першою європейською країною, яка починає другу хвилю обмежень через коронавірус.

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Проте в країні запевнили, що школи та садочки закривати не будуть. "Ми не будемо перетворювати майбутнє дітей та молоді на ще одну жертву цієї хвороби", – заявив прем’єр міністр Ірландії Мікал Мартін.

Натомість уряд Ірландії просить людей залишатися вдома і працювати віддалено, якщо це можливо. Окрім того, бари та ресторани працюватимуть у режимі "замовити їжу з собою".

Франція

Натомість у столиці та великих містах Франції з 17 жовтня почала діяти комендантська година – люди мають залишатися вдома з 21 години вечора по 6 годину ранку. Проте школи також поки не закривають.

У вересні уряд послабив обмеження щодо роботи шкіл: якщо лише у однієї дитини в класі виявили коронавірус, решта учнів все одно можуть ходити до школи. У Франції хочуть, щоб цей навчальний рік був якомога більш "нормальним" після того, як діти кілька місяців провели вдома.

Нідерланди

У Нідерландах також вводять нові правила: скасовують масові заходи, а магазини можуть працювати лише до 20 години вечора. Водночас ресторани готують лише "їжу з собою". Проте і тут школи та дитячі спортивні секції продовжать працювати.

Італія

Схожі обмеження вводять і в Італії. Там люди мають носити маски усюди — надворі і в приміщеннях, окрім власного дому. Школярі від 6 років також повинні одягати маски у шкільних коридорах, а учні старших класів починають навчання пізніше.

До слова, в Україні уряд рекомендував школам перейти на дострокові канікули – з 15 по 30 жовтня 2020 року. Проте не всі школи вирішили цього дотримуватися. Учні в деяких містах червоної зони досі продовжують навчання. Більше про це – читайте тут.