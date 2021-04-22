Можливість навчання учнів влітку

Українські школи через карантин можуть ухвалити рішення про продовження навчання для дітей влітку.

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У МОН наголосили наголосив, що, згідно з законом, навчальний рік в школах не повинен тривати довше, ніж до 1 липня.

Юрій Кононенко розповів, що у більшості регіонів навчальний рік триває за планом. Але в Україні є школи, особливо в західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули.

Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Але це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво,

– наголосив він.

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтвердив, що навчальний рік в освітніх закладах можуть продовжити, якщо виникне така потреба.

“За законом навчальний рік триває до 30 червня. Але якщо школа або управління освіти вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право. Але такі рішення має ухвалювати місцева влада”, – сказав Горбачов.

Додамо, що на офіційному сайті президента з'явилася петиція з пропозицією вилучити з закону норми щодо тривалості освітнього процесу не менше 175 навчальних днів.

Скандали у школах та вишах

В університеті культури розігрували квитки на концерт Моргенштерна

На кафедрі міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв вирішили влаштувати "подарунок" студентам та оголосили розіграш квитків на концерт російського репера Моргенштерна.

Міжнародна кафедра університету культури, мабуть, сподівалася, що так їй вдасться збільшити кількість підписників на своїй сторінці, проте натомість отримала більшість негативних коментарів. Наразі допис видалили.



Скриншот посту КНУКіМ

Школярка з Запоріжжя покінчила з життям через булінг вчителів

У Запоріжжі повісилася школярка. Вона залишила передсмертну записку, у якій розповіла про цькування з боку вчителів та однолітків.

Для мене вже все скінчено, але сподіваюся, що Аллу Борисівну покарають за постійні образи нашого класу та Людмилу Василівну, через яку у мене 2 рази була істерика. Та й, в принципі, хочу щоб директори уважно придивлялися до тих, кого беруть на роботу,

– написала дівчина.

Школярка також розповіла, що постійно піддавалася булінгу з боку однокласників, зокрема терпіла від них різні образи та приниження.

Завідувачка дитсадка привласнювала зарплату підлеглої

Правоохоронці затримали завідувачку одного з дитсадків у Львівській області. Слідчі встановили, що вона підробляла документи та привласнювала зарплату виховательки. Жінці загрожує до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

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У шкільному тирі Черкас учень отримав поранення в голову

У гімназії №9 у Черкасах під час занять з кульової стрільби 14-річний підліток отримав поранення голови. Тренера, на уроці якого сталася трагедія, відсторонили з роботи, затримали та притягнули до відповідальності.

У лікарні розповіли, що там у нього зупинилося дихання і дитину перевели на штучну вентиляцію легень. Зараз школяр перебуває у вкрай важкому стані.

Думки про скасування ДПА

В Україні скасували обов’язкове ДПА через карантин. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає такі дії вимушеним кроком, але виступає проти такої тенденції у майбутньому.

Горбачов запропонував проводити ДПА для усіх школярів так, як це робиться для учнів 11 класів – у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, щоб усунути суб'єктивність і можливі корупційні ризики.

ЗНО після 11 класу практично повністю викорінило корупцію під час вступу до університетів, яка була до цього. Тому, якщо ми хочемо запроваджувати нормальну профільну школу, – потрібен певний відбір до ліцею,

– зазначив він.

До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який скасував ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Так, випускники можуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

шляхом річного оцінювання,

державної підсумкової атестації;

державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Проте ті випускники, які планують вступати до університетів, мають обов’язково складати ЗНО.

Онлайн-навчання в школах

В Україні 13 регіонів перейшли до червоної зони, а в деяких містах навіть встановили локдаун. Тож, школи в більшості регіонів навчають учнів дистанційно.

Наприклад, у Київській області понад 200 дитсадків Київської області припинили роботу. Але ще у семи громадах частина садочків працюють в очному режимі.

У 322 школах Київської області наразі організовано очне навчання для учнів 1 – 4 класів. А на дистанційне навчання переведено учнів початкових класів у 30 громадах (317 шкіл, 2809 класів, 61,1 тисяча учнів).

В яких містах діти перейшли на онлайн-навчання:

Чернігів

Вінниця

Запоріжжя

Львів

Київ

Одеса

Миколаїв

Херсон

Полтава

У яких випадках можуть закривати школи:

якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів можуть навчатися очне);

якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

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Рішення МОН та уряду

Міністерство освіти і науки готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.

Під час першого – організаційно-підготовчого етапу – буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту. Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали.

– буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту. Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали. Під час наступного етапу – формувального (листопад 2021 – червень 2026) – відбуватиметься: розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів тощо.

(листопад 2021 – червень 2026) – відбуватиметься: розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів тощо. Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 до грудня 2027 року. Буде проведене узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів та підготовка їх.

Кабінет Міністрів затвердив механізм надання й розподілу субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах.

Ця субвенція спрямовується на придбання: