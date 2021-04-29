Чи будуть учні в Києві навчатися влітку через карантин: рішення КМДА

Деякі школи в Україні можуть продовжити навчання влітку, якщо вони не встигнути пройти весь навчальний матеріал. Але у КМДА заявили, що в столиці діти не будуть навчатися влітку.

До того ж, учні у Києві повертаються до очного навчання вже з середи, 5 травня.

До теми Як у школах Києва будуть завершувати навчання у 2021 році: пояснення КМДА

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що столична влада прийняла рішення не продовжувати навчальний процес у школах на літо.

У КМДА вважають, що дистанційне навчання під час карантину не спричинило суттєвого відставання від затвердженої програми.

Хочу заспокоїти батьків школярів, в столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня,

– наголосив Мондриївський.

А в Департаменті освіти і науки Києва додали, що увесь 2020/2021 навчальний рік школи столиці працювали за власними розробленими індивідуальними моделями: в очному, дистанційному та змішаному форматах.

"Програми з навчальних предметів виконано, а тому продовжувати навчання заняття понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби!", – заявили вони.



Мондриївський також нагадав, що з 5 травня столичні школи, садочки, заклади професійно-технічної освіти, коледжі та виші повернуться до очного навчання. Це відбудеться у зв’язку з послабленням локдауну.

Крім того, з 5 травня розпочнеться прийом документів дітей до перших класів та відновиться розсилка запрошень до дитячих садочків.



Додамо, що з 1 травня у Києві почне у звичайному режимі працювати наземний громадський транспорт та метро, без спеціальних перепусток.

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До слова, раніше керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що у більшості регіонів діти закінчать навчання до червня, але є школи, де доведеться продовжити навчання.

В Україні є школи, особливо в західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання влітку, – заявив він.

Кононенко зазначив, що таке рішення є прерогативою школи, і це вирішує керівництво закладу освіти.