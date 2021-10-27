Через рішення суду НАЗЯВО не має права розглядати акредитаційні справи. Освітяни бояться можливого зриву видачі дипломів магістрам у грудні, адже дипломи видаються тільки, якщо є акредитація.

До теми Суд скасував склад НАЗЯВО: чи зробить це дипломи про вищу освіту недійсними

У Міносвіти заявили, що переважна більшість дипломів магістрам у грудні 2021 року буде видана на підставі ухвалених раніше рішень НАЗЯВО.

У відомстві додають, що окремі освітні програми здобули або здобувають акредитацію у визнаних в Україні іноземних акредитаційних агентствах чи агентствах забезпечення якості вищої освіти.

Окрім того, в МОН сподіваються, що новий склад НАЗЯВО буде сформовано у найкоротший строк.

Наразі конкурсна комісія проводить конкурс з відбору членів НАЗЯВО. Адже затвердження тимчасового складу агентства без проведення конкурсу не передбачено чинною редакцією закону про вищу освіту,

– сказали в МОН.

Додамо, що комітет ВР з питань освіти направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надати уряду право затвердити тимчасовий склад агентства без проведення конкурсу. А також надати тимчасовому складу НАЗЯВО відповідних повноважень.

У МОН кажуть, що в разі прийняття рішення про внесення змін до Закону, Міносвіти забезпечить його виконання.

До слова, заступник міністра освіти вже заявив, що на раніше прийняті рішення НАЗЯВО це не позначиться, і ніякого ризику для акредитації освітніх програм або вже виданих дипломів не існує. Вони абсолютно легітимні.