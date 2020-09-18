Експерти запевняють, що вчителі зараз у зоні ризику, адже навчають дітей під час пандемії. Вже відомо про багато випадків захворювання на COVID-19 серед вчителів. Тож, багатьох хвилює питання, чи будуть їх страхувати.

Відповідь на це питання дав т.в.о мінстра освіти і науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду 18 вересня у Верховній Раді, передає 24 канал.

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Шкарлет запевнив, що для того, аби захистити вчителів МОН щотижнево проводить селекторні наради, надає рекомендації та разом з МОЗ намагається повернути гроші, які забрали з освіти у фонд коронавірусу.

"Щодо страхування, то коштів на це не передбачено, але МОН в рамках перерозподілю видатків в розмірі 540 мільйонів гривень ми хочемо спрямувати на засоби по боротьби з коронавірусом", – сказав Шкарлет.

За його словами, Міносвіти уклали меморандум з 5 страховими компаніями, які готові забезпечити страхування всіх працівників освіти на м’яких умовах.

Окрім того, Шкарлет нагадав, що з 2021 року зарплати вчителів зростуть на 30%. Якою буде зарплата у вчителів? Шкарлет заявив, що ставка зарплати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 гривень, а на 1 липня – вже близько 7 тисяч гривень. А вже розрахункова заробітна плата вчителів становитиме від 12 тисяч до 14 тисяч гривень.