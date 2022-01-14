Про це заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

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Чи будуть у школярів вимагати щеплення

Українці хвилюються, що школярі і деякі батьки є невакцинованими й, відповідно, можуть становити загрозу з точки зору поширення вірусу. Кононенко визнав, що це дійсно проблема.

"Я можу коментувати це не як представник Міністерства освіти, а як громадянин. Звичайно, така проблема є", – сказав він.

Юрій Кононенко зауважив, що якщо в МОЗ ухвалять рішення про обов’язкову вакцинацію дітей шкільного віку, а не лише за медичними показаннями, то в МОН будуть неухильно виконувати його й вимагати щеплення.

Наразі розглядається питання щодо вакцинації дітей від 5 років. Але це суто медичні показання. Ми будемо слідувати тим протоколам, які буде затверджувати Міністерство охорони здоров’я,

– переконує освітянин.

А що з вакцинацією вчителів

Він додав, що ситуація з вакцинацією вчителів та персоналу шкіл є вкрай позитивною. За його інформацією, на сьогодні відсоток невакцинованих працівників в школах мінімальний.

Ситуація наразі виглядає досить оптимістично. У нас лише 2,3% працівників шкіл не вакциновані. Повною дозою вакциновані 92,87% освітян,

– повідомив Юрій Кононенко.

В цьому контексті чиновник нагадав, які вимоги пред’являються до цих категорій робітників.

"Якщо це "жовта" зона, то 100% працівників повинно бути вакцинованих хоча б однією дозою. В "червоній" зоні всі повинні бути вакциновані двома дозами", – додав він.

До слова, більшість школярів після зимових канікул повернулися до навчання, яке розпочалося очно. Лише в Ізмаїлі Одеської області учні вийшли з канікул на дистанційку, бо там висока захворюваність дітей. Де учні досі відпочивають та які карантинні заходи дотримуються у школах з нового семестру – читайте у статті.