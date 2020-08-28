Міністр охорони здоров’я заявив, що заклади освіти можуть організовувати групи продовженого дня, якщо під час цього вони дотримуватимуться всіх епідемічних вимог та правил.

Про це Максим Степанов повідомив на брифінгу 28 серпня, передає 24 канал.

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За його словами, якщо керівник школи може забезпечити виконання відповідних рекомендації для груп продовженого дня, то жодних пересторог для їх функціонування немає.

Нагадаємо, що 22 серпня МОЗ оновило рекомендації щодо організації навчального процесу в школах з 1 вересня.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Так, відомство рекомендує всі заняття проводити в одному і тому ж класі. Бо це допоможе мінімізувати пересування. Також після кожного навчального заняття потрібно проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

Більше нових правил від МОЗ щодо навчання в школі – читайте за посиланням.