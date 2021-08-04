Чи будуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь Шкарлета

Сергій Шкарлет вважає, що дитина в будь-якому випадку має бути гармонійно розвиненою. І якщо у Радянському Союзі тема сексуального виховання була заборонена, то зараз учні частково вивчають її у школах.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у інтерв'ю наголосив, що тема сексуальної освіти імплементована в життя специфічними уроками.

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За його словами, у школах є уроки, наприклад, "Я, моє здоров'я, моє життя", "Захисти себе від ВІЛ".

Це – теж сексуальне виховання, це певна культура взаємостосунків між чоловіком і жінкою, це життєві нормальні природні речі, які імплементовані в певні базові програми освітні, і нічого страшного тут немає,

– сказав Шкарлет.

Очільник МОН додав, що зараз є декілька дисциплін, у межах яких проводиться сексуальне виховання:

Основи здоров'я,

Біологія,

курс "Школа проти СНІДу",

курс "Дорослішай на здоров'я" тощо.

На думку Шкарлета, мають бути певні часові обмеження та норми навантаження на учнів. Так, на всі дисципліни в середньому відводиться 30 годин, усе охопити не завжди можливо. Тому є інтегровані освітні програми та курси, які формують специфічні теми.

До слова, у МОН ухвалили нову методику вивчення історії Голокосту та Другої світової війни у школах. Тепер учні будуть проводити інтерактивні дослідження, шукати документальні свідчення та спілкуватися з очевидцями. Деталі – читайте у статті.