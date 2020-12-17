МОН рекомендує не проводити учнівські олімпіади на період карантину: деталі
Міністерство освіти і науки просить школи не проводити другий та третій етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів під час дії карантинних обмежень до березня 2021 року.
Про це йдеться у листі відомства, який надіслали на адреси керівників обласних департаментів освіти і науки та директорів шкіл.
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У МОН нагадали, що в Україні з 19 грудня до 28 лютого 2021 року установлено карантин, тож для учнів не зможуть провести другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, який мав відбутися до кінця грудня 2020 року.
Також не проводитимуть і третій етап олімпіад, проведення якого було заплановане в січні-лютому 2021 року.
Звертаємо увагу до змін у законодавстві та просимо вжити заходи, необхідні для забезпечення безпеки та збереження здоров'я учасників освітнього процесу,
– йдеться у листі МОН.
Проте Всеукраїнські учнівські конкурси з шкільних предметів та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт можна проводити, але лише в заочній чи дистанційній формі.
Чому відмінили олімпіади? Для проходження всіх етапів олімпіад дітям та вчителям необхідно пересуватися містом чи між областями та спілкуватися з іншими людьми. А це збільшує ризик зараження та поширення COVID-19. Тому ухвалили рішення про не проведення олімпіад під час карантину.
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