Чи будуть працювати школи та садочки в червоних зонах: рішення комісій ТЕБ та НС
З 21 вересня оновили карантинні зони, проте школи на більшості територій будуть працювати. Так, у 8 з 14 адміністративних одиниць, в яких встановлено червоний рівень епідеміологічної небезпеки, буде дозволено відвідування закладів освіти.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає видання Osvita.ua.
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Так, з 22 вересня відвідування шкіл та садочків буде заборонено у містах Чоп (Закарпатська область) та Канів (Черкаська область), а також у Герцаївському та Кельменецькому районах Чернівецької області. Натомість у місті Славута та у Волочиському районі Хмельницької області діти можуть ходити лише до садочків.
У Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, місті Бережани, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області, у місті Ніжині та Носівському районі Чернігівської області, попри червону зону, робота шкіл і садочків буде дозволена.
Додамо, що уряд дозволив регіонам самостійно вирішувати, чи відновлювати роботу шкіл та садочків у червоних зонах. Більше про це – читайте тут.