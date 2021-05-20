Чи будуть працювати літні шкільні та оздоровчі табори у Києві

У КМДА розповіли, що літні табори у школах Києва цього року не відкриються через продовження адаптивного карантину. Проте, будуть працювати оздоровчі табори для дітей.

Окрім того, школи Києві не будуть продовжувати навчання для учнів на літо. Влада міста запевнила, що діти навчалися дистанційно і встигнуть пройти всю навчальну програму до кінця травня.

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ЛІтні табори у школах не будуть працювати

Проте, як наголосили у відомстві, літні табори у школах, як і минулого року, будуть закриті.

Із огляду на запроваджені обмеження та продовження карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі шкіл Києва не відкриваються,

– повідомили у Департаменті.

Водночас у бюджеті міста на 2021 рік на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій передбачено 142,86 мільйони гривень.

Оздоровчі табори працюватимуть

У КМДА додали, що оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та деяких інших регіонах України.

За кошти бюджету у Києва планують охопити оздоровленням та відпочинком 12 100 дітей пільгових категорій.

Так, понад 200 дітей, які будуть оздоровлені цього року, перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї. Ще більше 460 – клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зазначимо, що у 2021 році у мережі міста Києва налічується 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

МДЦ "Артек" (працює цілорічно),

ДОЗ "Хвиля",

ДОТ "Сокіл",

ДОК "Антей",

ОТ "Лідер",

ДОТ "Лісовий",

ДПЗОВ "Пуща-Водиця",

ДЗСТ "Жовтень");

ПДЗОВ "Зміна" у Київській області,

ДОТ "Зачарована долина" у Закарпатській області).

До слова, цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон. Як будуть проводити випускні вечори у 2021 році – читайте у матеріалі.