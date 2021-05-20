Окрім того, школи Києві не будуть продовжувати навчання для учнів на літо. Влада міста запевнила, що діти навчалися дистанційно і встигнуть пройти всю навчальну програму до кінця травня.

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ЛІтні табори у школах не будуть працювати

Проте, як наголосили у відомстві, літні табори у школах, як і минулого року, будуть закриті.

Із огляду на запроваджені обмеження та продовження карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі шкіл Києва не відкриваються,

– повідомили у Департаменті.

Водночас у бюджеті міста на 2021 рік на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій передбачено 142,86 мільйони гривень.

Оздоровчі табори працюватимуть

У КМДА додали, що оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та деяких інших регіонах України.

За кошти бюджету у Києва планують охопити оздоровленням та відпочинком 12 100 дітей пільгових категорій.

Так, понад 200 дітей, які будуть оздоровлені цього року, перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї. Ще більше 460 – клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зазначимо, що у 2021 році у мережі міста Києва налічується 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

МДЦ "Артек" (працює цілорічно),

ДОЗ "Хвиля",

ДОТ "Сокіл",

ДОК "Антей",

ОТ "Лідер",

ДОТ "Лісовий",

ДПЗОВ "Пуща-Водиця",

ДЗСТ "Жовтень");

ПДЗОВ "Зміна" у Київській області,

ДОТ "Зачарована долина" у Закарпатській області).

До слова, цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон. Як будуть проводити випускні вечори у 2021 році – читайте у матеріалі.