Окрім того, школи Києві не будуть продовжувати навчання для учнів на літо. Влада міста запевнила, що діти навчалися дистанційно і встигнуть пройти всю навчальну програму до кінця травня.
До теми Кілька областей продовжать навчання для учнів на літо: перелік
ЛІтні табори у школах не будуть працювати
Проте, як наголосили у відомстві, літні табори у школах, як і минулого року, будуть закриті.
Із огляду на запроваджені обмеження та продовження карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі шкіл Києва не відкриваються,
– повідомили у Департаменті.
Водночас у бюджеті міста на 2021 рік на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій передбачено 142,86 мільйони гривень.
Оздоровчі табори працюватимуть
У КМДА додали, що оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та деяких інших регіонах України.
За кошти бюджету у Києва планують охопити оздоровленням та відпочинком 12 100 дітей пільгових категорій.
Так, понад 200 дітей, які будуть оздоровлені цього року, перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї. Ще більше 460 – клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Зазначимо, що у 2021 році у мережі міста Києва налічується 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:
- МДЦ "Артек" (працює цілорічно),
- ДОЗ "Хвиля",
- ДОТ "Сокіл",
- ДОК "Антей",
- ОТ "Лідер",
- ДОТ "Лісовий",
- ДПЗОВ "Пуща-Водиця",
- ДЗСТ "Жовтень");
- ПДЗОВ "Зміна" у Київській області,
- ДОТ "Зачарована долина" у Закарпатській області).
До слова, цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон. Як будуть проводити випускні вечори у 2021 році – читайте у матеріалі.