Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.
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Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть.
Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає,
– наголосив Шкарлет.
Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.
Чи буде у вишах дистанційка
Сергій Шкарлет зауважив, що університети мають автономію і вже багато років практикують дистанційне навчання.
Тому вони можуть на свій розсуд розв'язувати питання щодо організації освітнього процесу. Тобто рішення про очне чи дистанційне навчання – повністю на вишах.
Додамо, що уряд видав постанову, що навчальні заклади, у яких вакциновано понад 80% освітян, можуть працювати, навіть якщо регіон перейде в жовту, помаранчеву чи навіть червону зону карантину.
До слова, на бюджет цього року вступило майже 60 тисяч абітурієнтів. Рейтинг вишів, куди вступили найбільше осіб на бюджет:
- Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського – вступило майже 4 тисячі абітурієнтів;
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 3 066 вступників;
- Львівська політехніка – 2 448 вступників;
- Львівський національний університет ім.і Івана Франка – 2 259 вступників;
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1 245 вступників;
- Національний авіаційний університет – 1 215 вступників;
- Харківський політехнічний інститут – 1 215 вступників;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – 1 048 вступників;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 026 вступників;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 860 вступників.