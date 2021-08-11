Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.

До теми Маємо три сценарії, – Ляшко розповів, як у школах планують почати навчання з 1 вересня

Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть.

Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає,

– наголосив Шкарлет.

Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.

Чи буде у вишах дистанційка

Сергій Шкарлет зауважив, що університети мають автономію і вже багато років практикують дистанційне навчання.

Тому вони можуть на свій розсуд розв'язувати питання щодо організації освітнього процесу. Тобто рішення про очне чи дистанційне навчання – повністю на вишах.

Додамо, що уряд видав постанову, що навчальні заклади, у яких вакциновано понад 80% освітян, можуть працювати, навіть якщо регіон перейде в жовту, помаранчеву чи навіть червону зону карантину.

До слова, на бюджет цього року вступило майже 60 тисяч абітурієнтів. Рейтинг вишів, куди вступили найбільше осіб на бюджет: