Забезпечення рівного доступу до повної загальної середньої освіти для кожної дитини є ключовим пріоритетом держави. Тому жодного випускника 9-х класів не будуть позбавляти права на продовження навчання у 10-11 класах.

Адже результати ЗНО свідчать, що чим більш потужною і ресурсозабезпеченою є школа, тим більш успішними є її випускники. А доступ до якісної освіти залежить від ефективності освітньої мережі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

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У МОН пояснили, що під час формування спроможної мережі будуть зважати на потреби в забезпеченні всіх складових освітнього процесу, зокрема розташування шкіл з урахуванням місця проживання учнів, можливостей транспортної системи та підвезення до закладів освіти, прогнозу демографічної ситуації тощо.

Проте зарахування до 10-х класів у школи у 2021 році, як і минулого року, відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цієї ж школи, які не хочуть припиняти навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти,

– заявили у МОН.

Також у Міносвіти розповіли, що заходи з удосконалення освітньої мережі, відповідно до перспектив упровадження з 2027 року профільної освіти, спрямовано на покращення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.

Додамо, що раніше в мережі з’явилася інформація, що цього року більшість шкіл не зможуть брати на навчання старшокласників. Начебто, дітям після 9-го класу доведеться заново вступати в профтехи або ліцеї.

Але тепер виявляється, що це не зовсім правда. Адже у МОН запевнили, що цього року учні зможуть обирати чи продовжити навчання в 10-11 класах.