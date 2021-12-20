Директорка Дитячого фонду ООН (Юнісеф) Генрієтта Фор наголосила, що новий штам інфекції непокоїть увесь світ, його небезпеку досліджують фахівці. Тому через невизначеність багато країн замислюються, чи залишати школи відкритими.

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Коли поширення COVID-19 зростає, а суворі заходи охорони здоров’я стають необхідністю, школи мають бути останніми місцями, які закриваються і першими, які відкриваються,

– заявила Фор.

Вона наголосила, що ще одна хвиля масового закриття шкіл була б катастрофічною для дітей

Втратили десятиріччя прогресу в освіті

За словами представниці ООН, якщо знову надовго закрити школи, то це обмежить ресурси вчителів, батьків та учнів. Також через відсутність рівного доступу до дистанційного навчання матиме серйозні наслідки.

Ці закриття знищили десятиліття прогресу в освіті та зробили дитинство невпізнанним. Світ охопила тіньова пандемія дитячої праці, дитячих шлюбів та проблем психічного здоров’я,

– сказавла директорка Юнічеф.

Вона додала, що стали менш безпечними, бо були поза шкільним середовищем, не бачили друзів, погано харчувалися. За даними агентства ООН, це покоління школярів може разом втратити 17 трильйонів доларів потенційного заробітку за все життя.

Як вирішити проблему

Генрієтта Фор вважає, що відповідні пом'якшені заходи у школах є ефективними. Влада повинна їх використовувати і зробити все, щоб уникнути закриття закладів.

"Держави повинні збільшити інвестиції в цифровізацію, щоб переконатися, що жодна дитина не залишиться позаду навчання. 2022 рік не може бути ще одним роком зриву в освіті. Це має бути рік, коли освіта та найкращі інтереси дітей у пріоритеті", – сказала Фор.

Що відомо про Омікрон

Новий штам коронавірусу Омікрон, який виявили у Південній Африці, має багато мутацій і спричинив нову хвилю світового занепокоєння.

Оміркон вже зміг знизити ефективність двох доз вакцини проти COVID-19 виробників Pfizer та Coronavac. Вони зазначали, що у більшості людей не виробляється достатній рівень антитіл.

В Україні також вже підтвердили інфікування штамом Омікрон. Хворий повернувся з ОАЕ.

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Випадки COVID-19 знову зросли в усьому світі, що все частіше підсилює Omicron, новий варіант, який приніс занепокоєння.

На тлі зростання невизначеності багато урядів обмірковують, чи залишати школи відкритими.