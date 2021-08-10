Скільки вчителів вакцинувалися у кожній області та чи будуть допускати до школи невакцинованих
Джерело:Служба освітнього омбудсмена
Цього року при посиленому карантині будуть працювати ті школи, де понад 80% педагогів отримали щеплення від COVID-19. Так, вже понад 320 тисяч вчителів повністю вакцинувалися. Проте наразі недопуск невакцинованого вчителя до роботи є незаконним.
З 5 серпня набрала чинності постанова уряду, яка вносить зміни щодо роботи шкіл в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.
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Тепер у разі встановлення жовтого, помаранчевого чи червоного рівня епідемнебезпеки, забороняється відвідувати школу, якщо у закладі провакциновано меньш 80% працівників.
А якщо в школі провакцинувалися лише 20% працівників, то при посиленому карантині такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.
Тож, тепер педагоги мають надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що він підтримує вакцинацію і вважає, що це мають зробити не лише вчителі, а й всі громадяни.
Провакцинований вчитель не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів,
– каже він.
За його словами, вакцинований вчитель підвищує шанси школи проводити навчання з нового навчального року більшість часу очно, а не дистанційно.
Але Горбачов запевнив, що вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.
Cкільки вчителів вакцинувалися проти COVID-19
Наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, вже вакцинувалися двома дозами майже 430 тисяч вчителів, а першою дозою – 320 тисяч педагогів.
Скільки вчителів по областях вакцинувалися двома дозами:
- Вінницька – 13 783 вчителів,
- Волинська – 7 134 вчителів,
- Дніпропетровська – 24 022 вчителів,
- Донецька – 5 030 вчителів,
- Житомирська – 13 116 вчителів,
- Закарпатська – 8 863 вчителів,
- Запорізька – 9 422 вчителів,
- Івано-Франківська – 8 466 вчителів,
- Київ – 41 785 вчителів,
- Київська – 23 218 вчителів,
- Кіровоградська – 7 565 вчителів,
- Луганська – 2813 вчителів,
- Львівська – 26 770 вчителів,
- Миколаївська – 8 019 вчителів,
- Одеська – 10 172 вчителів,
- Полтавська – 14 095 вчителів,
- Рівненська – 9 466 вчителів,
- Сумська – 9 861 вчителів,
- Тернопільська – 9 405 вчителів,
- Харківська – 18 141 вчителів,
- Херсонська – 8 677 вчителів,
- Хмельницька – 13 555 вчителів,
- Черкаська – 11 315 вчителів,
- Чернівецька – 7 420 вчителів,
- Чернігівська – 8 840 вчителів.
До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.
Проте якщо протягом року школа не зможе працювати в очному форматі, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна).