Окрім того, Сергій Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет.

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Міністр освіти запевнив, що позиція міністерства така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів в обов'язковому порядку повинні навчитися в очному режимі.

З вересня навряд чи ми підемо на дистанційне навчання, тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року,

– сказав він.

Шкарлет додав, що під кінець жовтня погода зазвичай псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.

Також очільник МОН нагадав про платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Ще розроблено багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.

Що раніше казали в МОН та МОЗ

До слова, у МОН також заявляли, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території окремих регіонів.

Водночас голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер додала, що повернення дітей до очного навчання з вересня 2021 року залежить і від темпів вакцинації.

А новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що важливо якомога швидше вакцинувати вчителів, щоб у наступному навчальному році не закривати школи під час карантину.