Підрядник пожалів дітей та дозволив проводити там заняття. Хоча вчителі не впевнені на 100%, що в будівлі наразі безпечно.

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У селі побудували ще один корпус, бо місць на всіх дітей бракувало. Школа розрахована на 700 учнів, а в селі їх – 1200. У цьому ж будинку, згідно з проєктом, буде садок на 100 дітей.

Учні навчаються в новому корпусі вже понад місяць – з середини вересня. А до того вони мали заняття у будівлі сільради.

"Забудовник нам дозволив заходити до школи. Все повністю готове до навчання", – пояснила директорка школи Світлана Тріфан. Втім, жінка визнає що не розуміється на будівництві.



Школа в Кам'янці / Скріншот з відео "Суспільного"

Вчителька Оксана Щебань також зізналася, що не повністю впевнена у безпеці не зданого в експлуатацію корпусу.

Не можу сказати, що ми стовідсотково впевнені, що все добре. Нам сказали, що ми можемо заходити. Ми були раді, бо до цього вчилися через день,

– каже вона.

Відомо, що будівництво нового корпусу завершили у 2020 році. Але підрядник досі не здав корпус в експлуатацію. За словами директора фірми-забудовника Василя Бічера, все через те, що їм заборгували понад 8 мільйонів гривень.

"Мені сказали, що приблизно до кінця жовтня буде проведений повний розрахунок. Але паралельно готуються всі документи на здачу в експлуатацію. Діти поки звикають, освоюють нову школу. Вони ще не повністю перейшли. Але мені шкода стало тих дітей", – пояснив підрядник.

Але якщо будівлю офіційно не ввели в експлуатацію, згідно з законодавством, використовувати її не можна. Голова місцевої Національної спілки архітекторів Ярослав Бойко зауважив, що якщо комусь щось впаде на голову, то відповідальність нестиме саме підрядник, який пустив дітей до будівлі.



Школа в Кам'янці / Скріншот з відео "Суспільного"

Заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк запевнив, що з підрядником розрахуються не до кінця жовтня – а в листопаді. І лише коли він здасть новий корпус в експлуатацію, навчання буде законним і безпечним.

Додамо, що новий корпус школи у Кам'янці побудували за президентською програмою "Велике будівництво". Вартість робіт склала понад 57 мільйонів гривень.

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