Підозрювали у продажу дітей: з будинку дитини у Харкові звільнили скандальну директорку

Профільна комісія Харківської облради звільнила директорку будинку дитини в Харкові Тамару Скульську, яку підозрювали у продажу дітей іноземцям. Що відомо про цю історію – читайте у статті.

За звільнення Тамари Скульської проголосували 87 депутатів облради. Вона очолювала Обласний будинок дитини №3 у Харкові з 2016 року.

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Що відомо про Будинок дитини та його директорку

У лютому 2019 року в Будинку дитини № 3 пройшла перевірка, під час якої з'ясувалося, що діти зовсім не мали засобів гігієни, в холодильниках не було продуктів харчування, а в списках співробітників – "мертві душі". Але директорку Тамару Скульську так і не відсторонили від виконання своїх обов'язків.



Тамара Скульська / Кадр з фільму "Дау"

До того ж, її допитували як свідка у двох кримінальних справах – про тортури і виготовлення та розповсюдження творів, що пропагують культ насильства.

Це сталося після виходу на екрани фільму "Дау. Дегенерація", в якому зняли дітей-сиріт. У фільмі є епізод з маленькими дітьми, яких піддавали методу контрольованого плачу, щоб провести дослідження мозку. Відомо що дітей брали "напрокат" у харківському Будинку дитини №3.

Чому її підозрюють у продажу дітей

У 2017 році Скульську підозрювали у продажу дітей іноземцям. Подружня пара з Харкова вирішила усиновити шестирічну дитину з Будинку дитини №3, але в процесі усиновлення зіткнулася з порушенням закону керівництвом закладу.

Цікаво, що процес усиновлення затягували, дитині поставили діагноз "епілепсія". За словами сім'ї, вони робили все, щоб продати хлопчика іноземцям, а не українцям. Але ця інформація не доведена правоохоронцями.

До слова, у дитячому садку Запоріжжя розгорівся скандал через побори. Одна мама відмовилася здавати гроші на ремонт садочку, через що її дитині заборонили користуватися туалетним папером.