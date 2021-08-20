Чи буде у школах традиційна лінійка 1 вересня: відповідь МОН

Учні вже з нетерпінням чекають першого вересня, щоб нарешті зустрітися з однокласниками та вчителями. Проте в Україні наразі діє адаптивний карантин. Чи будуть у школах проводити традиційні лінійки 1 вересня – читайте у статті.

Керівник головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко наголосив, що фактично всі роки незалежності не було ніяких директивних вказівок про обов'язковість лінійки.

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За його словами, до традиційної лінійки можна ставитися по-різному. "Разом з тим не варто говорити, що це пережиток минулого. Цього не треба робити. Є школи, де вважають, що це нормально", – каже він.

Керівник управління освіти запевняє, що школи можуть проводити лінійки.

Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад,

– заявив Кононенко.

Експерт додав, що в сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи, треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.

Як буде проходити навчання у школі

Юрій Кононенко розповів, що діти початкової школи будуть навчатися без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах. На уроках вони можуть перебувати теж без масок.

Також експерт наголосив, що якщо карантин посилять, то відповідною постановою уряду визначено, як школи працюватимуть. Фактично є три варіанти:

Перший – країна перебуває в зеленій зоні, то школи працюють в звичайному режимі. Діти ходять до школи, вчителі навчають очно.

– країна перебуває в зеленій зоні, то школи працюють в звичайному режимі. Діти ходять до школи, вчителі навчають очно. Другий – країна переходить в жовту або помаранчеву зони, тоді треба, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання.

– країна переходить в жовту або помаранчеву зони, тоді треба, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання. Третій – червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.

До слова, Кононенко говорив, що школярів вакцинувати не потрібно. Жодної директивної вказівки від МОЗ по вакцинації дітей не надходило. Проте першокласники обов'язково повинні принести медичну довідку.