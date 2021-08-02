Абітурієнти на магістратуру зможуть вступити на бюджет під час додаткового набору
Джерело:Міністерство освіти і науки
Вступники до магістратури на основі ступеню бакалавра, які успішно складуть ЄВІ з іноземної мови, зможуть претендувати на бюджетні місця під час додаткового набору на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
У МОН наголосили, що додатковий набір розпочнеться не раніше 1 вересня. Так,, зарахування вступників на спеціальності, які потребують підтримки,на бюджет триватиме до 1 жовтня, на контракт – до 30 листопада 2021 року.
До теми Вступ до вишів: завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів
Хто пройде на бюджет під час додаткового набору
У МОН оприлюднили перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка:
Освіта:
- 012 Дошкільна освіта
- 013 Початкова освіта
- 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
- 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Біологія:
- 091 Біологія
Природничі науки:
- 101 Екологія
- 102 Хімія
- 103 Науки про Землю
- 104 Фізика та астрономія
- 105 Прикладна фізика та наноматеріали
- 106 Географія
Математика та статистика:
- 111 Математика
- 112 Статистика
Інформаційні технології:
- 124 Системний аналіз
Механічна інженерія:
- 131 Прикладна механіка
- 132 Матеріалознавство
- 133 Галузеве машинобудування
- 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
- 135 Суднобудування
- 136 Металургія
Електрична інженерія:
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- 142 Енергетичне машинобудування
- 143 Атомна енергетика
- 144 Теплоенергетика
- 145 Гідроенергетика
Автоматизація та приладобудування:
- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
- 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
- 153 Мікро- та наносистемна техніка
Хімічна та біоінженерія:
- 161 Хімічні технології та інженерія
Електроніка та телекомунікації:
- 171 Електроніка
- 172 Телекомунікації та радіотехніка
- 173 Авіоніка
Виробництво та технології:
- 181 Харчові технології
- 182 Технології легкої промисловості
- 183 Технології захисту навколишнього середовища
- 184 Гірництво
- 185 Нафтогазова інженерія та технології
- 186 Видавництво та поліграфія
- 187 Деревообробні та меблеві технології
Архітектура та будівництво:
- 192 Будівництво та цивільна інженерія
- 193 Геодезія та землеустрій
- 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Аграрні науки та продовольство:
- 201 Агрономія
- 202 Захист і карантин рослин
- 203 Садівництво та виноградарство
- 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
- 205 Лісове господарство
- 206 Садово-паркове господарство
- 207 Водні біоресурси та аквакультура
- 208 Агроінженерія
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:
- 251 Державна безпека
- 252 Безпека державного кордону
- 253 Військове управління (за видами збройних сил)
- 254 Забезпечення військ (сил)
- 255 Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека:
- 261 Пожежна безпека
- 263 Цивільна безпека
Транспорт:
- 271 Річковий та морський транспорт
- 272 Авіаційний транспорт
- 273 Залізничний транспорт
- 274 Автомобільний транспорт
- 275 Транспортні технології (за видами)
До слова, загальний обсяг бюджетних місць у 2021 році становить 188 тисяч 938 фахівців, зокрема на магістрів – 59 тисяч 986.