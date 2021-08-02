У МОН наголосили, що додатковий набір розпочнеться не раніше 1 вересня. Так,, зарахування вступників на спеціальності, які потребують підтримки,на бюджет триватиме до 1 жовтня, на контракт – до 30 листопада 2021 року.

До теми Вступ до вишів: завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів

Хто пройде на бюджет під час додаткового набору

У МОН оприлюднили перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

Освіта:

  • 012 Дошкільна освіта
  • 013 Початкова освіта
  • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Біологія:

  • 091 Біологія

Природничі науки:

  • 101 Екологія
  • 102 Хімія
  • 103 Науки про Землю
  • 104 Фізика та астрономія
  • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  • 106 Географія

Математика та статистика:

  • 111 Математика
  • 112 Статистика

Інформаційні технології:

  • 124 Системний аналіз

Механічна інженерія:

  • 131 Прикладна механіка
  • 132 Матеріалознавство
  • 133 Галузеве машинобудування
  • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • 135 Суднобудування
  • 136 Металургія

Електрична інженерія:

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 142 Енергетичне машинобудування
  • 143 Атомна енергетика
  • 144 Теплоенергетика
  • 145 Гідроенергетика

Автоматизація та приладобудування:

  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  • 153 Мікро- та наносистемна техніка

Хімічна та біоінженерія:

  • 161 Хімічні технології та інженерія

Електроніка та телекомунікації:

  • 171 Електроніка
  • 172 Телекомунікації та радіотехніка
  • 173 Авіоніка

Виробництво та технології:

  • 181 Харчові технології
  • 182 Технології легкої промисловості
  • 183 Технології захисту навколишнього середовища
  • 184 Гірництво
  • 185 Нафтогазова інженерія та технології
  • 186 Видавництво та поліграфія
  • 187 Деревообробні та меблеві технології

Архітектура та будівництво:

  • 192 Будівництво та цивільна інженерія
  • 193 Геодезія та землеустрій
  • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство:

  • 201 Агрономія
  • 202 Захист і карантин рослин
  • 203 Садівництво та виноградарство
  • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • 205 Лісове господарство
  • 206 Садово-паркове господарство
  • 207 Водні біоресурси та аквакультура
  • 208 Агроінженерія

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

  • 251 Державна безпека
  • 252 Безпека державного кордону
  • 253 Військове управління (за видами збройних сил)
  • 254 Забезпечення військ (сил)
  • 255 Озброєння та військова техніка

Цивільна безпека:

  • 261 Пожежна безпека
  • 263 Цивільна безпека

Транспорт:

  • 271 Річковий та морський транспорт
  • 272 Авіаційний транспорт
  • 273 Залізничний транспорт
  • 274 Автомобільний транспорт
  • 275 Транспортні технології (за видами)

До слова, загальний обсяг бюджетних місць у 2021 році становить 188 тисяч 938 фахівців, зокрема на магістрів – 59 тисяч 986.