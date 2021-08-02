У МОН наголосили, що додатковий набір розпочнеться не раніше 1 вересня. Так,, зарахування вступників на спеціальності, які потребують підтримки,на бюджет триватиме до 1 жовтня, на контракт – до 30 листопада 2021 року.

До теми Вступ до вишів: завершується прийом оригіналів документів від абітурієнтів

Хто пройде на бюджет під час додаткового набору

У МОН оприлюднили перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

Освіта:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Біологія:

091 Біологія

Природничі науки:

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

Математика та статистика:

111 Математика

112 Статистика

Інформаційні технології:

124 Системний аналіз

Механічна інженерія:

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 Суднобудування

136 Металургія

Електрична інженерія:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

Автоматизація та приладобудування:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Хімічна та біоінженерія:

161 Хімічні технології та інженерія

Електроніка та телекомунікації:

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

Виробництво та технології:

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

Архітектура та будівництво:

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство:

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

Цивільна безпека:

261 Пожежна безпека

263 Цивільна безпека

Транспорт:

271 Річковий та морський транспорт

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

До слова, загальний обсяг бюджетних місць у 2021 році становить 188 тисяч 938 фахівців, зокрема на магістрів – 59 тисяч 986.