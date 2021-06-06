На вулиці Будапешта вийшли близько 10 тисяч людей. Демонстранти закидали прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану надмірну близькість до китайської влади. Люди несли плакати з написами "Ні Фудань!"

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Що відомо про будівництво університету

Уряд Угорщини домовився з керівництвом китайського університету, що в Будапешті побудують студентське містечко. Воно матиме площу 500 тисяч квадратних метрів та буде розраховане на 5 тисяч студентів.

Чому угорці протестують

Протестувальники обурюються, що установу мають створювати на гроші угорських платників податків. Попередньо відомо, що будівництво обійдеться в 1,5 мільярда євро.

До речі, університет Фудань вважають кузнею кадрів для Компартії та спецслужб Китаю.

Як реагує влада

Мер Будапешта Гергей Карачонь підтримує протестувальників. До слова, припускають, що він є одним з найбільш ймовірних противників Орбана на майбутніх виборах.