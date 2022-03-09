В умовах воєнного стану буде дві форми навчання: дистанційна та змішана. Про це міністр освіти Сергій Шкарлет розповів в ефірі телеканалу "Рада".

Зверніть увагу Жодних іспитів для вступу до університетів у 2022 році не буде, – Шкарлет

Будь-яка дитина, якщо вона змінила тимчасове місце проживання, може долучитися до будь-якої школи, до будь-якої програми,

– каже міністр освіти.

З понеділка 14 березня міністерство запустить єдину освітню програму на базі Всеукраїнської школи онлайн. Буде єдиний освітній розклад.

Якщо діти не можуть доєднатися до конкретної громади чи школи, то зможуть навчатися в дистанційному форматі.

У тих, в кого немає доступу до інтернету, особливо це стосується студентів-учасників бойових дій, тероборони, їм запропонують індивідуальний графік або оформлять академічну відпустку.

"Більша проблема – це є саме для випускників курсів: 4 курс бакалаврату, випускний курс магістратури. Але для них теж розроблять зручний графік", – додає Шкарлет.