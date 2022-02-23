У Броварах першокласник у перший день в новій школі побив 12 учнів: подробиці

У Броварах, що під Києвом, першокласника мама перевела до іншої школи через булінг. Проте після переведення учень побив 12 дітей. Батьки постраждалих вимагають виключити дитину з класу, щоб не наражати їхніх дітей на небезпеку.

Інцидент стався 21 лютого. До школи №5 прийшли батьки школярів, мати хлопчика, що побив однокласників та поліція.

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Батьки вимагають виключити учня з класу

Зранку 22 лютого батьки знову прийшли до школи з поліцією. Щонайменше двоє батьків написали заяву до поліції про завдання травм їхнім дітям.

Мамі хлопчика, якого звинувачують у побитті, вкотре порадили звернутися до психолога. Втім, батьки налаштовані рішуче та кажуть, що дітей з хлопчиком в класі не залишать.

Навіть адміністрація школи рекомендувала мамі учня почати займатися з психологом, а також просили перейти на індивідуальне навчання вдома.

Дитину перевели в нову школу через конфлікт

Зазначимо, що хлопчика перевели до ЗОШ № 5 за день до інциденту. А до цього навчався у школі №9 у Броварах. Там також з і школярем були конфлікти. В результаті мати 18 лютого забрала документи сина зі школи.

Зокрема, у мережі стало відомо про один нещодавний конфлікт. Мати цього першокласника звинуватила вчительку в цькуванні її сина. Проте батьки інших дітей не тільки підтримали педагогиню, але й навіть підготували звернення нібито про агресивну поведінку хлопчика.

Що робити, якщо дитина виявляє агресію у школі

Психологиня Юлія Денисенко виданню ТСН дала практичні поради батькам, що треба робити, якщо дитина у школі виявляє агресію.

Перше – це подбати про здоров'я, а для цього обстежити дитину у невропатолога.

За її словами, невропатолог повинен виключити порушення нервової системи, або підтвердити їх і призначити медикаментозне лікування. А щоб нервову систему врівноважити, треба забрати тривогу. Дитина почне міцніше спати, спокійніше почуватися.

Друге – тестування у психолога.

Він може зробити тестовий аналіз. Бо є різні діти: кінестети, аудіали, візуали. Класична шкільна система немає можливості підібрати індивідуальну систему під тип дитини. І якщо дитина, наприклад, не аудіал, вона не здатна сприймати ні слова, ні інформацію, ні новий матеріал. І як наслідок – зриватиме уроки, погано поводитиметься і так далі.

Третє – вибір школи, в якій дозволять дитині нормально вчитися

Для дитини, яка виявляє агресію, варто вибрати спеціальну школу. І умови там повинні бути для неї комфортними.

До слова, нещодавно вчителька англійської мови з Харківської спеціалізованої школи №77 застосувала сили до школяра. Так, під час уроку педагогиня заламувала руку дитині та тягнула його класом. За цей вчинок їй виписали догану.