У Британії учні повертаються до школи після двомісячного карантину: що цьому сприяло

У Великій Британії учні таки повертаються до шкіл після карантину, який тривав два місяці. І це попри високу статистику захворюваності на коронавірус.

Вакцинація у Британії

А все завдяки успішному початку вакцинації від COVID-19. Так, діти повертаються до очного навчання у рамках першого етапу виходу Британії з жорсткого карантину.

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Зазначимо, що країна ще в лютому почала прискореними темпами вакцинувати людей. Згідно з планом, усі дорослі країни мають отримати першу дозу вакцини вже до кінця липня.

Тож, урядовці сподіваються про повернення до звичного життя, хоча жодних гарантій що це надовго немає.

Відновлення навчання після карантину

Після двох місяців дистанційного навчання мільйони школярів у Великій Британії нарешті повертаються у класи.

Як відновлюють навчання:

початкові школи (учні 1 – 4 класів) вже відкрилися,

середні (5 – 9 класи) починають приймати учнів впродовж тижня.

За словами батьків, тепер учням при вході до школи вимірюють температуру та пропонують антисептик. Носити маски молодшим школярам не обов’язково.



Відновлення навчання у Великій Британії / Фото telegraph.co.uk

А от із середніми класами все складніше. Учнів регулярно будуть тестувати на наявність антитіл в організмі. І таких тестів потрібно буде зробити близько трьох.

Водночас від старших дітей вимагатимуть носити маски, принаймні, протягом останніх тижнів цього семестру.

З якими складнощами зіштовхнуться діти? В уряді говорять про збільшення навчального часу та зменшення канікул. Цікаво, що деякі екзамени вже скасували. Ймовірно, навчальний рік розділять на 5 семестрів.

Ми повинні пам'ятати, що сьогоднішнє повернення до шкіл, звичайно, матиме вплив на розповсюдження вірусу. Оскільки кількість пацієнтів, які щодня надходять до лікарень з COVID-19 все ще майже у вісім разів перевищує мінімальні показники минулого літа, дотримуватися правил важливо,

– заявив прем’єр країни.

Як Британія виходить з карантину

Першими на навчання виходять школярі. Діти будуть дотримуватися правил безпеки.

За місяць у Великій Британії планують відкрити магазини та спортивні зали. А ще дозволять збиратися групам до 6 осіб.

Із середини травня запрацюють ресторани і кав’ярні.

А з кінця червня – і решта закладів та установ.

До того часу медики сподіваються вакцинувати пріоритетні групи населення. Наразі першу дозу вакцини вже отримали понад 22 мільйони британців.