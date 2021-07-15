Допомагав зі вступом: у Рівному на хабарі затримали професора медичної академії

Поліція викрила на хабарі професора Рівненської медичної академії. Він допомагав абітурієнтам вступати до вишу за грошову винагороду.

У поліції розповіли, що на корупції викрили 57-річного викладача Рівненської медичної академії. Йдеться про систематичність вимагання хабарів.

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Професор кафедри, кандидат педагогічних наук зловживав своїм службовим становищем, змовившись із іншими представниками закладу. Зокрема, він вимагав хабар за сприяння у вступі на бюджет.

Чоловіка затримали після отримання грошей, загальна сума хабара – 33 тисячі гривень,

– повідомили у поліції.

Саме затримання "на гарячому" відбулось не у стінах навчального закладу, а на вулиці Привокзальній.



Правоохоронці затримали професора на хабарі / Фото Нацполіції Рівного

Професора поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання та готують до вручення підозри, після якої суд обиратиме запобіжний захід.

Якщо провину професора доведуть, то найсуворіше, що йому може загрожувати – це позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

"У цій справі слідчі дії ще тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину", – додали у пресслужбі поліції.

До слова, прокуратура викрила директорку структурного підрозділу Національного університету "Львівська політехніка" на вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 37 тисяч гривень.