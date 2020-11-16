Браслети замість оцінок і уроки в інстаграмі: вчитель зробив предмет найпопулярнішим у школі
Вчитель інформатики Житомирської ЗОШ №17 Микола Тарасюк зробив популярним свій предмет – він замість оцінок дарує дітям браслетики, а уроки іноді проводить у прямому ефірі інстаграму. Таке дистанційне навчання подобається і дітям, і дорослим.
Навіть під час карантину вчитель зміг зацікавити своїм предметом школярів. Телеканал СК1 дізнався, як Миколу Тарасюку вдалось пробудити у школярів інтерес до інформатики.
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Педагог користуються популярними додатками серед школярів та навіть може провести прямий ефір в інстаграмі.
"Спочатку я зробив прямий ефір для дітей в інстаграмі, а тоді провів кілька закритих конференцій в ютубі для учнів і їхніх батьків. Найбільше всіх зацікавило не отримання оцінки, а заохочення", – розповідає Микола Тарасюк.
А для старанних учнів вчитель придумав невеликі подарунки. Власним коштом він купив браслетики з надписом "Crazy teacher".
Браслети для учнів / Фото СК1
Спочатку він замовив їх 60 штук. А згодом зняв на відео процес розпакування, аби показати дітям, що подарунок реальний. Отримати його діти можуть легко – для цього потрібно виконувати всі завдання вчасно. А вже найкращі учні отримали в подарунок навіть брендовані футболки.
Крім того, що педагог викладає інформатику, він є керівником футбольного класу й волонтером проєкту для дітей із синдромом Дауна. Під його керівництвом учні створюють короткометражні фільми, анімацію, опановують комп'ютерну графіку.
Микола Тарасюк / Фото "ВсеОсвіта"
Цікаво, що саме завдяки своїм методам навчання Микола Тарасюк цього року увійшов до 10 найкращих учителів країни за версією премії Global Teacher Prize Ukraine.
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