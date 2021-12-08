Бойовики пів року утримують у СІЗО українську вчительку

Російські найманці пів року незаконно утримують у полоні вчительку фізики Наталію Шило. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова каже, що жінку затримали в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір.

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Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО №5 на території тимчасово окупованого Донецька.

Денісова звернулася до голови місії "Червоного Хреста" в Україні Флоранс Жіллетт, щоб вона відвідала СІЗО-5 у Донецьку з метою перевірки додержання прав Наталії Шило.

Що відомо про Наталію Шило Вона – корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.



За словами омбудсмена, наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

"Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення", – додала Денісова.

Текст публікації Людмили Денісової:

Громадянка України, вчителька фізики Наталія Шило пів року незаконно утримується у полоні на території тимчасово окупованої Донецької області. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти.

Наразі вона перебуває у СІЗО-5 м. Донецька. Наталія Шило – корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.

Прошу Голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до СІЗО-5 м. Донецька, з метою перевірки додержання прав Наталії Шило та інших утримуваних осіб.

Наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.