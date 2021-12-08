Боялася коронавірусу: у Луцьку суд оштрафував матір, бо вона не пускала дітей до школи

У Луцьку суд оштрафував багатодітну матір через те, що її 5 дітей пропускали уроки в школі. Троє доньок та двоє синів жінки не відвідували навчання від вересня до середини жовтня.

Відомо, що подання про відсутність дітей на уроках зробила адміністрація школи. Жінка не відповідала на дзвінки і на батьківські збори не ходила. Невідвідування її дітьми школи вона пояснила тим, що боялася, що ті підхоплять коронавірус.

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Суд визнав її винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків та призначив штраф. На засідання жінка не з'явилася, тож справу розглядали без її присутності.

Суд визнав жінку винною та призначила їй штраф у розмірі 1700 гривень. Також обвинувачена повинна заплатити 454 гривні судового збору.

Чому вона не пускала дітей до школи? У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей. Вона наголосила, що свідомо не пускає їх на уроки "через поширення коронавірусної інфекції".

Цікаво, що жінку раніше вже притягували до відповідальності – у липні цього року, бо її діти пропустили 70% занять за рік у школі. Тоді жінка сплатила 850 гривень штрафу.

До слова, суд Тернопільської області оштрафував батька за те, що його син порушив самоізоляцію і пішов до школи під час карантину. За невиконання батьківських обов'язків чоловіка оштрафували на 850 гривень. Деталі історії – читайте у статті.