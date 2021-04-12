Часто навіть на звичайних банківських картках автоматично з'являється опція кредитних коштів. Фахівці дають українцям кілька порад, як потрібно вчинити, щоб уникнути несподіваного боргу.

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Як уникнути несподіваних боргів

Національний банк України розробив спеціальні рекомендації, які допоможуть власникам карток не опинитися у борговій ямі.

Дізнайтеся про вартість послуг використання кредитного ліміту. Це обов'язково має бути прописано в умовах, які розміщені на сайті фінансової установи. Вартість послуг також має бути вказана в анкеті-заяві, а договір приєднання повинен обов'язково містити пункт про штрафи в разі прострочення платежу. Пам'ятайте про можливі зміни та слідкуйте за сповіщеннями. За умовами договору банк може в односторонньому порядку змінити розмір комісії, величину кредитного ліміту, а також інші параметри, але при цьому він зобов'язаний попередити про це на своєму сайті не пізніше, ніж за 30 днів до внесення змін. Ознайомтеся із паспортом споживчого кредиту від банку. Фінансові установи зобов'язані видавати документ, в якому міститься вартість та основні умови користування послугами, якщо розмір кредиту перевищує розмір мінімальної заробітної плати у країні.

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Куди звертатися за підтримкою

У разі порушення ваших прав як споживача фінансових послуг, варто звертатися безпосередньо до Національного банку України. Це можна зробити за допомогою:

чат-ботів у вайбері та телеграмі;

контакт-центру за номером 0 800 505 240;

онлайн-форми для звернень.

Втім, випадків, коли банки справді порушують закон, не так вже й багато. Зазвичай великі фінансові установи використовують послуги висококваліфікованих юристів, які до найдрібніших деталей прораховують всі нюанси роботи з клієнтами.

До слова, користувачам фінансових послуг необхідно ретельно вивчати всі папери, які вони підписують, щоб кредитні гроші були ефективним фінансовим інструментом, а не шляхом до боргової ями.

Порада! Перед підписанням будь-яких договорів з фінансовими установами, ретельно перечитайте всі умови ще вдома. Допомогти у цьому можуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні та можуть роздрукувати до 15 200 сторінок у чорно-білому форматі завдяки містким чорнильницям.