Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка України Наталія Піпа.

Важливо На Одещині більше не викладатимуть російську мову та літературу

За її словами, питання повернення дітей в офлайн не є простим. Усе буде залежати від бомбосховищ.

Наталія Піпа повідомила, що, наприклад, по Львову та Львівській області вже перевіряють укриття. Проте загалом по країні їх, звичайно, недостатньо. Саме тому питання як саме забезпечити навчання – буде на розгляд педради.

Можливо, початкова школа повністю піде вживу, а середня і старша будуть чергуватися – один день вживу, один в онлайні,

– припустила Наталія Піпа.

Вона розповіла, що бомбосховищ немає достатньо. Навіть, коли вони є, кількісно вмістити туди всю школу – неможливо. Адже, наприклад, у Львові є школи, де понад тисяча осіб. Проте таких бомбосховищ, які могли б вмістити всіх цих учнів та вчителів, – немає.

"Насправді я вважаю, що передати це рішення педраді й директору є кращим рішенням. Вони знають своїх дітей, можливості свого закладу й відповідно таким чином будуть виходити із ситуації", – підсумувала Наталія Піпа.

Останні новини щодо українських шкіл

Вночі російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

У тимчасово окупованому Мелітополі досить непроста ситуація. Наразі туди масово звозять вчителів з Росії, адже українські співпрацювати з колаборантами відмовились. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що 90% співробітників освіти у місті відмовились співпрацювати з окупантами, тож їм уже шукають заміну в Росії.

На початку червня випускники 134-ї школи у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї рідної школи. В освітній заклад, як і в інші куточки України, прийшов "рускій мір".

Варте уваги – Дивіться у відео: росіяни хочуть видавати свої атестати в Енергодарі: дивіться відео