Проте у прес службі підкреслили, що фотографії опубліковані два тижні тому – це фейк, а вже нові фото, які студенти показали цього тижня, відповідають дійсності.

До теми Ми не брешемо та хочемо розголосу, – студенти НАУ знову показали моторошні фото з гуртожитку

У Національному авіаційному університеті підтвердили, що за останні 5 років у гуртожитках не провели жодного ремонту.

За їх словами, окремі приміщення деяких гуртожитків університету знаходяться в не найкращому стані, бо протягом 5 років в жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту.

Поточні ремонтні роботи з оновлення теж не здійснювалося. Хоча кошти, передбачені на такі потреби, явно були, адже студенти завжди оплачували проживання відповідно до встановлених тарифів,

– повідомило керівництво вузу.

Окрім того, керівництво НАУ погодилася з тим, що приміщення для житла студентів потребують термінового ремонту.

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"Так, шкода і боляче бачити, до якого сумного стану колишньою адміністрацією вузу були доведені не тільки приміщення гуртожитків, але і їх фасади, і навіть входи", - сказано в повідомленні.

Наразі в гуртожитках студмістечка НАУ в черговому режимі постійно проводяться ремонтні роботи з усунення аварійно-побутових ситуацій, заміна пошкодженого сантехнічного обладнання, столярні роботи, ремонт електромережі та реставрація меблів.

Як живуть студенти у гуртожитку НАУ: нові фото



До слова, батько першокурсниці Сумського педагогічного університету Микола Педько показав фото жахливих умов у гуртожитку вишу. Там умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які вмикають конфорки. Фото та деталі – читайте у статті.