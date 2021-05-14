Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах

14 травня 2021 , 07:33
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Болгарія надасть українським студентам 4 стипендії на навчання у своїх університетах в наступному навчальному році. Як взяти участь та які документи потрібно – читайте у матеріалі.

Заявки для участі у відборі на отримання стипендій можна надсилати до 21 травня 2021 року.

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МОН Болгарії пропонує чотири стипендії на навчання:

  • три стипендії – для здобуття вищої освіти за рівнями “бакалавр” або “магістр-”,
  • одну стипендію – для здобуття освітньо-наукового ступеня “доктор”.

Стипендії українським громадянам на навчання у Болгарії надаються відповідно до Протоколу про співробітництво і обміни між міністерствами освіти обох країн.

Перелік необхідних документів для українських студентів:

  • анкета кандидата встановленого зразка;
  • копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;
  • довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів, які навчаються;
  • копія нотаріально засвідченої виписки з балами за останнє півріччя для учнів закладів загальної середньої освіти;
  • копія закордонного паспорта;
  • мотиваційний лист (англійською мовою);
  • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності та завірений в установленому порядку список опублікованих наукових праць і винаходів (англійською мовою) для кандидатів на здобуття ступеня “доктор”;
  • письмова згода на обробку персональних даних.
  • копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;
  • копію свідоцтва про народження;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я та виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на територію Болгарії;
  • поліс медичного страхування для надання невідкладної медичної допомоги;
  • 4 фотокартки розміром 30х40 мм.

Куди надсилати документи:

Для участі в конкурсі на стипендії кандидатам треба сформувати комплект документів та надіслати їх на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com з приміткою "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".

Документи у паперовому форматі – на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135), зазначивши на конверті "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".

Автор: Марія Бондар