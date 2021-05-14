Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах

Болгарія надасть українським студентам 4 стипендії на навчання у своїх університетах в наступному навчальному році. Як взяти участь та які документи потрібно – читайте у матеріалі.

Заявки для участі у відборі на отримання стипендій можна надсилати до 21 травня 2021 року.

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МОН Болгарії пропонує чотири стипендії на навчання:

три стипендії – для здобуття вищої освіти за рівнями “бакалавр” або “магістр-”,

одну стипендію – для здобуття освітньо-наукового ступеня “доктор”.

Стипендії українським громадянам на навчання у Болгарії надаються відповідно до Протоколу про співробітництво і обміни між міністерствами освіти обох країн.

Перелік необхідних документів для українських студентів:

анкета кандидата встановленого зразка;

копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;

довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів, які навчаються;

копія нотаріально засвідченої виписки з балами за останнє півріччя для учнів закладів загальної середньої освіти;

копія закордонного паспорта;

мотиваційний лист (англійською мовою);

дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності та завірений в установленому порядку список опублікованих наукових праць і винаходів (англійською мовою) для кандидатів на здобуття ступеня “доктор”;

письмова згода на обробку персональних даних.

копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;

копію свідоцтва про народження;

медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я та виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на територію Болгарії;

поліс медичного страхування для надання невідкладної медичної допомоги;

4 фотокартки розміром 30х40 мм.

Куди надсилати документи:

Для участі в конкурсі на стипендії кандидатам треба сформувати комплект документів та надіслати їх на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com з приміткою "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".

Документи у паперовому форматі – на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135), зазначивши на конверті "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".