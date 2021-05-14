Заявки для участі у відборі на отримання стипендій можна надсилати до 21 травня 2021 року.
До теми Вступ-2021 на магістратуру: розпочалася реєстрація на вступні іспити ЄВІ та ЄФВВ
МОН Болгарії пропонує чотири стипендії на навчання:
- три стипендії – для здобуття вищої освіти за рівнями “бакалавр” або “магістр-”,
- одну стипендію – для здобуття освітньо-наукового ступеня “доктор”.
Стипендії українським громадянам на навчання у Болгарії надаються відповідно до Протоколу про співробітництво і обміни між міністерствами освіти обох країн.
Перелік необхідних документів для українських студентів:
- анкета кандидата встановленого зразка;
- копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;
- довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів, які навчаються;
- копія нотаріально засвідченої виписки з балами за останнє півріччя для учнів закладів загальної середньої освіти;
- копія закордонного паспорта;
- мотиваційний лист (англійською мовою);
- дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності та завірений в установленому порядку список опублікованих наукових праць і винаходів (англійською мовою) для кандидатів на здобуття ступеня “доктор”;
- письмова згода на обробку персональних даних.
- копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про попередній здобутий освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього;
- копію свідоцтва про народження;
- медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я та виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на територію Болгарії;
- поліс медичного страхування для надання невідкладної медичної допомоги;
- 4 фотокартки розміром 30х40 мм.
Куди надсилати документи:
Для участі в конкурсі на стипендії кандидатам треба сформувати комплект документів та надіслати їх на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com з приміткою "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".
Документи у паперовому форматі – на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135), зазначивши на конверті "Стипендії на навчання в Болгарії 2021".