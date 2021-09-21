Мама одного учня Анна Либа розповіла, що дивні тези описані у підручнику "Всесвітня історія. Історія України" (інтегрований курс для 6 клас) від авторів Олександра Бандровського та Віталія Власова.

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За її словами, вона з сином читала підручник і помітила там багато дивовижних речей.

Там написано, що всі теорії про походження людства – повна маячня, бо створив Бог людину і вдихнув в неї життя... Мій син не повірив в це та сам розглядав підручник,

– каже Анна.

Жінка вважає, що цей підручний більше нагадує навчальний посібник з християнської етики, ніж з історії.

Тези з підручника історії для 6 класу:

"І створив Господь людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у неї – і стала людина живою душею, яка є втіленням божественної теорії походження людського життя".



Тези з підручника історії / Фото Анни Либи

"Початок історії людства пов’язують з появою людини розумної (гомо сапієнс), яка власне, й була першою справжньою людиною. Бо, окрім вправних рук і досконалості будови, мала мову й тонку душевну організацію. Недарма, за біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу".

"З’явилися істоти, які яких вчені називають приматами. Близько 40 мільярдів років тому виникли більш високоорганізовані примати, яких називають мавпами. Припускають, що саме від них розпочався шлях формування людини. Однак сьогодні немає точної інформації на запитання, як саме, де та коли виникла людина".

"Знахідки дають підстави припускати, що неандертальці піклувалися про померлих, ховали їх за певним ритуалом, що свідчить про зародження віри в потойбічне життя, обожнення сил природи".



Тези з підручника історії / Фото Анни Либи

До слова, в мережі поділилися обурливими світлинами із щоденника, який підготували для українських школярів. Зокрема, дітям розповідають, що Володимир Ленін – "мислитель", а репер "Тіматі" – "справжній хижак". Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Анни Либи:

6 клас. Підручник з історії всесвітня – України.. Я читаю.. Шок.. Прочитавши абзац, я перегортаю на титулку, щоб перевірити який ми читаємо предмет.. Шок.

Ці теорії всі про походження людства повна маячня, бо створив бог людину і вдихнув в неї життя. Короче стільки тексту, а інформації для дитини повний нуль.

Благаю батьки, читайте те, що дають вашим дітям в підручнику. Навчайте їх критично мислити, як до речі в анотації до підручника писали автори. Що можна зробити з цим?