Дітям сказали вдавати Адольфа Гітлера. Також школярі копали братські могили, імітували стрілянину та смерть у газовій камері.

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Неприпустимі ролі

Вчителька самостійно роздала дітям ролі. Одному хлопчику-єврею вона сказала зіграти Адольфа Гітлера, а вкінці вдати, що він вчиняє самогубство. Ще один школяр мав вдавати, ніби їде у потязі до концтабору. Потім йому також треба було зобразити свою нібито смерть у газовій камері.

Також хлопчик мав імітувати стрілянину у своїх однокласників.

"Бо євреї зіпсували Різдво"

Вчителька оскандалилась не лише ідеєю, а й своїми заявами. Діти питали її, чому німці вчинили Голокост. Натомість у педагога було обурливе пояснення: "Бо євреї зіпсували Різдво".

До слова! Можна дійти висновку, що вчителька повністю розуміла, що її дії є неприпустимими, адже жінка просила дітей нікому не казати про таку гру.

Реакція директора школи

Директор школи Скотт Берковіц сказав, що вчителька вчинила абсолютно непрофесійні дії. Він визнав усю серйозність ситуації.

Від учнів ніколи не можна вимагати відтворювати чи зображати будь-які звірства, особливо Геноцид, війну чи вбивство,

– зазначив Берковіц.

З дітьми спілкувалися шкільні психологи, а вчительку відсторонили від роботи на період розслідування.

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