Існує думка, що для того, щоб стати бізнесменом, необхідно мати величезний стартовий капітал. Насправді, це зовсім не так.

Джерело: 24 канал

Якщо ви готові вкладати не фінанси, а час та зусилля, то наступні галузі можуть вам підійти. Освіта 24 підібрала найкращі ідеї для бізнесу, які будуть цікавими починаючим підприємцям з невеликим бюджетом.

Цікаво Як стримувати емоції на роботі та керувати під час кризи: 5 відео від TED для бізнесменів

Туристичні екскурсії

Якщо ви володієте яскравою харизмою та ораторським мистецтвом, вмієте розповідати історії та керувати увагою людей, – це цілком можна перенести в успішний бізнес.

На початку знадобиться трішки креативу в соцмережах, написанні сценаріїв, вивчення історії, а вже згодом про вас розповість так зване "сарафанне радіо" та ваша клієнтоорієнтованість.

Організація свят

Шоу на День народження, дівич-вечір, корпоратив чи весілля – всім цим займаються зазвичай спеціально навчені люди. Вивчіть літературу про організацію свят, придбайте необхідний реквізит, продумайте сценарії свят, а вже згодом почніть освоювати океан інтернет-маркетингу та шукайте потенційних клієнтів.

Послуги автоняні

Якщо у вас є водійські права, стаж за кермом та досвід спілкування з дітьми, то можна надавати послуги автоняні. Необхідно буде завозити й забирати дітей зі школи, садків, гуртків, секцій і т.д.

Сучасні батьки надто зайняті власними справами, й потребують допомоги. Іноді навіть не обов'язково мати власне авто, адже клієнти можуть надавати його самі. Головне – знайти клієнтів, які б довірили вам свою дитину.



Працювати автонянею / Фото Pexels

Онлайн-школа

Якщо ви володієте унікальними знаннями чи навичками, або ж маєте великий досвід в якійсь із галузей, ви цілком можете навчати цьому інших людей.

Англійська мова, фітнес для початківців, плетення бісером, психологія чи копірайтинг – ринок онлайн-освіти росте та розвивається з кожним роком все більше, і ви ще можете знайти тут власну нішу без великих інвестицій.

Організація інтелектуальних ігор

Всеможливі квізи та квести не тільки стали популярними, але й почали приносити реальні гроші. Виберіть свою тематику, придумайте цікавий сценарій та почніть організовувати такі заходи.

Це може бути квест-детектив чи квіз для дітей, головне – увімкнути уяву та знайти свого клієнта.

Цікаво 10 шляхів до успіху: поради від фінансових експертів Forbes для бізнесменів

Ремонт товарів

Тут все залежить від того, що ви вмієте робити та який у вас досвід. Якщо ви майстер в побутовій техніці, вмієте ремонтувати автомобілі чи перешивати одяг – зробіть з цього власну справу.

Ключові затрати йдуть на придбання необхідної техніки та рекламу. Ціна ж буде залежати від ринку та ваших запитів.

Фотографія

Якщо ви вмієте фотографувати та маєте більш-менш пристойну камеру, то на цьому можна заробляти. Такий маленький бізнес можна починати з фотографування невеликих свят та заходів, а вже згодом можна відкрити навіть власну студію.

Великий запит зараз існує на знімання товарів для брендів в межах SMM-компаній. Також прибутковим є продаж фото для стокових сервісів.

Подарункові бокси

Красиві коробочки з типовим "інстаграмним" набором:

книги;

свічки;

візитівки;

косметика;

прикраси;

іграшки.

Купуйте такі дрібнички, красиво їх запаковуйте та просувайте з невеликою націнкою. Популярність мають тематичні набори, зокрема подарунки-сюрпризи, а також дрібнички зі світу "Гаррі Поттера" чи "Зоряних війн".



Подарункові бокси / Фото Pexels

Власний блог

Хоча конкуренція сьогодні достатньо висока, досі на всіх платформах цінується авторський стиль, подача матеріалу та особистість автора.

Вибирайте платформу до душі – окремий сайт, профільний блог, YouTube чи інші соціальні мережі. Почніть розвивати блог та готуйтеся до продажів реклами.