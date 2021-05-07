Бізнес для найменших: коли варто вчити дитину підприємництву

Набуті в дитинстві навички дозволяють якнайкраще справлятися з викликами життя у дорослому віці. На думку українського бізнесмена Богдана Луканя, починати розвивати хист до підприємництва малечі варто у період від 6 до 9 років.

Богдан Лукань відкрив у Чернівцях MiniBoss Business School, яка займається розвитком підприємницьких здібностей серед дітей. У ній навчаються школярі віком від 6 до 17 років.

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Чого навчають дітей у бізнес-школі

У MiniBoss Bussines School діти вивчають бухгалтерію, фондові ринки, а також розвивають власний рівень фінансової грамоти.

Окрім цього, сертифіковані вчителі допомагають школярам розкритися, стати впевненішими у собі, а також знайти ту галузь діяльності, яка дозволить їм монетизувати таланти.

У школі працюють сертифіковані викладачі / Фото інстаграм-сторінка miniboss_chernivtsy

Система навчання має 8 авторських курсів, дає можливість спробувати себе на управлінських посадах, у комерційних та соціальних бізнес-проєктах.

В другому півріччі навчання діти вже генерують власні ідеї та об'єднуються в окремі команди за інтересами. Школярі презентують свої стартапи на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, форумах і різноманітних платформах.

Школярі беруть участь у чемпіонатах / Фото інстаграм-сторінка miniboss_chernivtsy