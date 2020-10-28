Уряд ухвалив документ, який скасовує обмеження щодо вступу до вишів. Зокрема, іноземці, які постійно проживають в Україні, та біженці зможуть навчатися за кошти державного та місцевого бюджетів.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт цієї постанови на засідання 28 жовтня, передає пресслужба Міносвіти.

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Тепер вступ зазначених осіб до закладів вищої освіти здійснюватиметься нарівні з громадянами України.

Вступити до українських вишів на бюджет зможуть такі особи:

іноземці, які постійно проживають в Україні;

біженці;

особи, які потребують додаткового захисту.

У МОН наголосили, що реалізація цього проєкту не потребує додаткових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

До слова, незабаром в Україні з'явиться електронна платформа, яка допоможе забезпечити прозорі умови вступу іноземних студентів до українських закладів вищої освіти. Також завдяки їй можна буде ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.