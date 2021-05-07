Більшість учнів задоволені онлайн-навчанням, – Служба якості освіти

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак заявив, що більшість школярів задоволені навчанням в онлайн-режимі. Тому важливо вдосконалювати технології дистанційного навчання в Україні.

Про це Гурак заявив під час онлайн-сесії з питань дистанційної освіти у школах.

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Голова Державної служби якості освіти наголосив, що про задоволеність учнів дистанційним навчанням свідчать результати моніторингових досліджень.

Як показують результати досліджень, більшість учнів задоволені навчанням онлайн. Тому важливо вдосконалювати технології дистанційного навчання, орієнтуючись на замовника освітніх послуг – дитину, аби підвищувати якість надання освітніх послуг,

– зазначив Руслан Гурак

За його словами, в організації дистанційного навчання визначальними для його якості є чотири форми взаємодії:

учень – зміст,

учень – учень,

учень – вчитель та

вчитель – батьки.

Гурак також додав, що Держслужба якості освіти виокремила чотири чинники якості організації дистанційного навчання: досвід упровадження онлайн-навчання, забезпечення комп’ютерною технікою і доступом до Інтернету, мотивація учнів, вчителів, батьків, директорів шкіл і засновників, а також безпека в Інтернеті.

Експерт наголосив, що були деякі проблеми під час дистанційного навчання, але вони стосувалися не лише України а й інших країн.

Проблеми дистанційного навчання у світі:

низька мотивація дітей до навчання за відсутності структурованого режиму дня (загально),

необмежений доступ учнів до інтернету, відеоігор під час онлайн-навчання (загально),

неузгодженість змісту навчальний предметів, які викладаються онлайн, із планом (загально),

наявність значної частки вчителів та учнів, які не володіють цифровими навичками (Німеччина),

відсутність доступу до онлайн-технологій у малозабезпечених сімей (Англія, Португалія) тощо.



Проблеми та виклики дистанційного навчання / Скриншот з презентації

До слова, у МОН заявили, що закупили для українських шкіл понад 400 тисяч гаджетів. До того ж, завдяки новій субвенції на майже мільярд гривень, вчителі отримають нові ноутбуки.