Кузін каже, що цифри щодо щеплення доволі сильно різняться по території країни. Так, найнижчі показники вакцинації – у Волинській, Івано-Франківській, Одеській і Львівській областях. Саме там і зачиняється найбільша кількість шкіл в жовтій зоні.

До теми COVID-19 у школах: скільки учнів та вчителів відправили на самоізоляцію з початку року

За його словами, в Україні 34% шкіл мають вакцинованих понад 80% працівників. Тобто по суті третина шкіл зможуть продовжувати свою роботу очно, і в них не буде обмежень при жовтому рівні епідемнебезпеки.

Є частка закладів освіти, у яких рівень вакцинованого персоналу складає від 51 до 79% – такі заклади зможуть досягнути показника у 80% за найближчий час. Їх у нас зараз приблизно 30%. І ще в 32% закладів рівень вакцинації менше ніж 50%,

– заявив Кузін.

Тобто максимальна кількість шкіл, яка не буде працювати при жовтому рівні – це приблизно 60%. На думку Кузіна, цей відсоток буде залежати від того, яка буде проведена робота для того, щоб вчителі максимально швидко дощепилися принаймні однією дозою.

До слова, МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи. Деталі – читайте тут.

Правила роботи шкіл у жовтій зоні

З 23 вересня вся Україна перейшла у жовту зону, тому уряд оновив постанову про карантинні обмеження.

Які заклади освіти можуть працювати очно? У жовтій зоні щонайменше 80% персоналу закладу мають COVID-сертифікат. Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.

Які заклади освіти мають працювати дистанційно? Згідно з рішенням уряду, 5 – 11 класи шкіл та виші, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу.

Також закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.